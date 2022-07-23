Хэмилтон недоволен темпом своего болида на «Гран-при Франции»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон остался недоволен темпом своей машины в первый день «Гран-при Франции».

Вчера, 22 июля британец показал 5-е время во второй свободной практике. В первой сессии за рулем его болида выступал Ник де Врис, который стал 9-м.

«Мы начали немного хуже, чем ожидалось. У нас очень много работы. Машина не очень впечатляет на этой трассе. Не знаю, в чем дело, но обычно в субботу мы прогрессируем, надеюсь, что и сегодня получится так же.

Машина постоянно теряет темп, в каждом повороте. Я постараюсь внимательно изучить все данные. По ощущениям, в пятницу нам не хватало прижимной силы. В остальном все в порядке, могу лишь посочувствовать тем, кто отстал от лидеров еще сильнее», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

«Гран-при Франции» проходит с 22 по 24 июля. Сегодня, 23 июля пройдет квалификация, начало — в 17.00 (мск). Гонка состоится завтра, 24 июля и начнется в 16.00 (мск).