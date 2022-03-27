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Сегодня, 19:02

Норрис заявил о необходимости изменения поребрика на трассе в Джидде после аварии Шумахера

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что необходимо изменить поребрик на трассе «Гран-при Саудовской Аравии» после аварии Мика Шумахера в квалификации.

Гонщик «Хааса» потерял контроль над болидом и врезался в стену на выходе из десятого поворота.

«Я думаю, что в эту эру болидов нового поколения, принимая во внимание особенности их конструкции, некоторые поребрики в течение года, возможно, придется изменить. Думаю, этот поребрик — один из них.

Нечто подобное было и в «Формуле-2», в результате чего турецкий гонщик попал в больницу. В общем, я считаю, что с такими автомобилями не должно быть настолько агрессивных бордюров, особенно учитывая ту скорость, на которой мы гоняемся», — приводит слова Норриса RaceFans.

По итогам первичного обследования, у Шумахера не выявлено никаких травм. Он не примет участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии», которая состоится 27 марта в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://www.racefans.net/2022/03/26/aggressive-kerb-schumacher-hit-should-be-changed-before-race-says-norris/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Мик Шумахер
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