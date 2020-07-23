Хоккенхайм не сможет принять этап «Формулы-1» в 2020 году

Руководство трассы «Хоккенхаймринг» сообщило, что автодром не сможет принять этап «Формулы-1» в 2020 году. Трасса претендовала на проведение «Гран-при», однако ее руководство не смогло договориться с гоночной серией из-за ограничения по количеству болельщиков.

— На сегодняшний день мы можем сказать, что во время потенциальной гонки в октябре мы не смогли бы провести мероприятие с более чем 500 зрителями, — цитирует Autosport.com директора трассы Йорна Теске. — С экономической точки зрения, это делает нашу трассу менее привлекательной для «Формулы-1» по сравнению с другими, на которых фанаты смогут посетить гонку. Таким образом, мы можем подтвердить, что этапа «Формулы-1» на трассе в Хоккенхайме в 2020 году не будет.

Также сообщается, что руководство трассы «Нюрбургринг» ведет переговоры с «Формулой-1» по поводу проведения гонки, однако отмечается, что это должно иметь экономический смысл для автодрома.