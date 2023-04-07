Херберт считает, что Ферстаппен уже один из лучших пилотов «Формулы-1» всех времен

Бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт оценил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Тяжело сравнивать, но для меня он уже один из лучших пилотов из всех, кого мы когда-либо видели. Для меня всегда главное — стабильность, а он не совершает ошибок. Сегодня мне нравится наблюдать за ним, я поражаюсь тем, на что он способен.

Мне не близок его гоночный стиль, но это не имеет значение, потому что-то, что он иногда делает с болидом — это невероятно", — цитирует Херберта GIVEMESPORT.

После трех стартовых гонок Ферстаппен с 69 очками лидирует в личном зачете «Формулы-1», опережая на 15 баллов партнера по команде Серхио Переса. Голландский гонщик становился чемпионом в последних двух сезонах главной гоночной серии.