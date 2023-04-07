Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:22

В «Феррари» считают, что «Ред Булл» понес слишком мягкое наказание за перерасход топлива в сезоне-2021

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассер считает, что старт нового сезона «Формулы-1» показал недостаточность наказания «Ред Булла» по итогам сезона-2021.

«Ред Булл» отлично подготовились к сезону и кроме того за перерасход бюджета их наказали слишком мягко, что и показали три первых этапа. Если учитывать темпы развития, которые у нас есть по ходу сезона, тот факт, что вас лишили 10% времени работы в аэротрубе — это не линейное влияние на болид. И кроме того, есть возможность потратить то, что сэкономили, на снижение веса и другие доработки.

Я не уверен, что наказание имеет мегаэффект. А если учесть, что у Red Bull есть преимущество в начале сезона, потому что они потратили больше в позапрошлом году, то... Я не хочу сказать, что они плохо поработали, потому что я искренне считаю, что они очень хорошо потрудились над машиной. Так что я вовсе не пытаюсь найти оправдание, но если вы спросите меня, не слишком ли мягкое наказание, я отвечу положительно", — приводит слова Вассера The Race.

В 2022 году стало известно о превышении командой «Ред Булл» установленного бюджета на сезон «Формулы-1» — 2021. За это австрийская команда понесла наказание в виде штрафа на сумму 7 миллионов долларов и сокращения времени работы в аэродинамической трубе и компьютерном моделировании на 10%.

«Ред Булл» (123 очка) лидирует в Кубке конструкторов этого сезона. «Феррари» с 26-ю набранными очками занимает четвертое место.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
0
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юки Цунода: «Альфа Таури» нужно ехать без крыла в Баку из-за жуткой скорости на прямых»
Новости
RSS RSS
Все новости