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Хэмилтона могут исключить из протокола квалификации «Гран-при Бразилии»

01:05
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
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Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону грозит исключение из протокола квалификации «Гран-при Бразилии» из-за несоблюдения регламента. В квалификации он стал первым.

При техосмотре на болиде британца была обнаружена техническая проблема. Как сообщает RaceFans, параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента. Максимальное расстояние в 85 миллиметров при открытии DRS не было соблюдено.

Вопрос передан на рассмотрение стюардов. Если они согласятся с этим вердиктом, то британец будет стартовать в спринт-квалификации с конца стартовой решетки.

Напомним, что Льюис Хэмилтон уже точно потеряет пять позиций на старте гонки в Бразилии из-за смены двигателя. Вторым в квалификации стал Макс Ферстаппен, третьим — Валттери Боттас.

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Евгений Петров все материалы автора
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