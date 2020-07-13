Хэмилтон заявил, что «Феррари» и другие команды делают слишком мало для борьбы с расизмом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что команды «Формулы-1» делают недостаточно для борьбы с расизмом. Перед стартом «Гран-при Штирии» гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено. Некоторые при этом снова остались стоять. В том числе и россиянин Даниил Квят. Вместе с ним не встали на колено Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен.

— Думаю, что в итоге «Формула-1» сделала шаг вперед, но они могут гораздо больше, — цитирует британца RaceFans. — В «Мерседесе» сразу заявили, что против расизма. Но другие команды никак не отреагировали.

Мы могли видеть, как механики «Ред Булл» преклоняют колено, это здорово. Если посмотреть, к примеру, на «Феррари», в которой работают тысячи людей, я не слышал ничего о том, считает ли «Феррари» себя ответственной за происходящее и собираются ли они что-то делать для своего будущего.

Нам нужно, чтобы ФИА и «Формула-1» говорили командам о том, что нужно сплотиться. Многие люди не знают, в чем проблема или ее отрицают. По этой причине я собрал комиссию. Цель — разобраться с проблемой.