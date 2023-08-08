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Сегодня, 12:54

Хэмилтон заявил, что его гоночных навыков недостаточно для борьбы с «Ред Булл»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я всегда стараюсь полагаться на свои гоночные навыки, чтобы компенсировать недостатки болида, но в конечном итоге этого недостаточно. Вспоминая Сильверстоун... Может, вы этого не видели, но мы с Максом были равны по времени до 13-го поворота во время прохождения квалификационного круга. Потом мы просто потеряли эффективность и скорость», — приводит CRASH слова британского автогонщика.

На данный момент Ферстаппен возглавляет общий зачет «Формулы-1», имея в активе 314 очков. Хэмилтон расположился на 4-й строчке, набрав 148 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 27 августа на родине Ферстаппена — в Нидерландах.

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1033064/1/hamilton-admits-driving-ability-not-enough-make-red-bull-deficit
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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