Хэмилтон высказался по поводу расистских оскорблений в адрес темнокожих игроков сборной Англии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что гордится сборной Англией, которая 11 июля потерпела поражение от Италии (1:1, пенальти 2:3) в финале чемпионата Европы.

Также 36-летний британец призвал футбольных фанатов не допускать расистских оскорблений в адрес темнокожих игроков сборной.

«Расовые оскорбления в адрес наших игроков в социальных сетях — недопустимы. Это невежество, которое необходимо остановить. Терпимость и уважение к темнокожим игрокам не должны быть условными. Наша человечность не должна быть чем-то обусловлена. Я прошу всех, призвать публикующих эти оскорбления в интернете, чтобы они увидели человека в каждом, независимо от цвета кожи. Я очень горжусь Сакой, Санчо, Рашфордом и всей командой», — написал Хэмилтон в сторис Instagram.

В финале чемпионата Европы темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рэшфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака — британец с нигерийскими корнями.