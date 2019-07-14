Хэмилтон выиграл "Гран-при Великобритании", Квят – девятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в рекордный шестой раз стал победителем "Гран-при Великобритании".

Вторым финишировал партнер британца по немецкой команде Валттери Боттас, третьим – Шарль Леклер из "Феррари".

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал девятым. Он стартовал 17-м - это лучший прорыв (+8) в гонке.

Один из самых интересных моментов гонки произошел, когда Себастьян Феттель ("Феррари") врезался в Макса Ферстаппена ("Ред Булл").

Феттель изобразил Квята? Немец врезался в Ферстаппена​