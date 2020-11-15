Хэмилтон стал 7-кратным чемпионом мира после победы на «Гран-при Турции»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 14-й гонки сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Турции».

Британец обеспечил себе чемпионский титул за 3 этапа до конца сезона. Это седьмое чемпионство Хэмилтона, он сравнялся по этому показателю с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

Второе место занял Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт», третья строчка — у Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 12-е место, опередив партнера по команде Пьера Гасли, ставшего 13-м.

Турция

Чемпионат мира

14-й этап

«Гран-при Турции»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:42.19,313

2. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — отставание 31,633

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 31,960

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 33,858

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 34,363

6. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 44,873

7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 46,484

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 61,259

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 72,353

10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 95,460

11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

14. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Ромен Грожан (Франция, Haas), Николас Латифи (Канада, Williams), Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 307. 2. Валттери Боттас — 197. 3. Макс Ферстаппен — 170. 4. Серхио Перес — 100. 5. Шарль Леклер — 97. 6. Даниэл Риккьярдо — 96. 7. Карлос Сайнс — 75. 8. Ландо Норрис — 74. 9. Александр Албон — 70. 10. Пьер Гасли — 63. 11. Ленс Стролл — 59. 12. Эстебан Окон — 40. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 26. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 504. 2. Red Bull — 240. 3. Racing Point — 154. 4. McLaren — 149. 5. Renault — 136. 6. Ferrari — 130. 7. AlphaTauri — 89. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0.