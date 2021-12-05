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Хэмилтон выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен — второй

22:40
Льюис Хэмилтон обгоняет Макса Ферстаппена. Фото «Формула-1»
Льюис Хэмилтон обгоняет Макса Ферстаппена. Фото «Формула-1»
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстапппен. Хэмилтон обогнал его незадолго до финиша. Голландец получил штраф в пять секунд.

На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса». На самом финише он обогнал Эстебана Окона, который стал четвертым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он попал в аварию и разбил болид. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.

Серхио Перес из «Ред Булла» также после инцидента не смог продолжить гонку. Кроме него, выбыли Джордж Расселл («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.

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Евгений Петров все материалы автора
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