Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».

LEWIS HAMILTON TAKES THE ?



And with the fastest lap, he moves level in the championship race with Max Verstappen on 369.5 points!#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/hnHfPElD3J — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстапппен. Хэмилтон обогнал его незадолго до финиша. Голландец получил штраф в пять секунд.

На третьей позиции Валттери Боттас из «Мерседеса». На самом финише он обогнал Эстебана Окона, который стал четвертым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он попал в аварию и разбил болид. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.

Серхио Перес из «Ред Булла» также после инцидента не смог продолжить гонку. Кроме него, выбыли Джордж Расселл («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.