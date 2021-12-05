Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон сравнялся по очкам с Ферстаппеном перед заключительным «Гран-при» сезона

23:07
Льюис Хэмилтон. Фото «Формула-1»
Льюис Хэмилтон. Фото «Формула-1»
Теги:

Благодаря победе на «Гран-при Саудовской Аравии» пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера зачета пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очков.

Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.

Третьим идет еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. Чемпион определится после последней гонки сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Шпион по найму: кому принадлежал едва не столкнувшийся с лайнером «Аэрофлота» самолет
1
0