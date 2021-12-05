Хэмилтон сравнялся по очкам с Ферстаппеном перед заключительным «Гран-при» сезона
23:07
Благодаря победе на «Гран-при Саудовской Аравии» пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера зачета пилотов Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очков.
Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.
Третьим идет еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. Чемпион определится после последней гонки сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.
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