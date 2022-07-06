Хорнер заявил, что «Ред Булл» продолжит поддерживать Випса после расистского скандала

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда продолжит поддерживать эстонского пилота Юри Випса после расистского скандала.

Випс использовал слово на букву Н на игровом стриме. После этого команда отстранила гонщика на время проведения расследования.

«Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет сомнений, что это даст ему время для размышлений. Но любой человек в определенный момент заслуживает получение второго шанса, если сможет доказать, что он получил свой урок из своих ошибок. Он молодой парень, и, несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в вопросе ментального здоровья и образования. Надеюсь, что он сделает выводы», — приводит слова Хорнера GP Blog.

Ранее в «Ред Булл» заявили, что гонщик был исключен из молодежной программы команды. Его место резервного пилота занял Лиам Лоусон.