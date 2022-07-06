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Сегодня, 19:53

Хорнер заявил, что «Ред Булл» продолжит поддерживать Випса после расистского скандала

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда продолжит поддерживать эстонского пилота Юри Випса после расистского скандала.

Випс использовал слово на букву Н на игровом стриме. После этого команда отстранила гонщика на время проведения расследования.

«Мы расторгли соглашение с Юри Випсом. Нет сомнений, что это даст ему время для размышлений. Но любой человек в определенный момент заслуживает получение второго шанса, если сможет доказать, что он получил свой урок из своих ошибок. Он молодой парень, и, несмотря на расторгнутое соглашение, мы продолжим поддерживать его в вопросе ментального здоровья и образования. Надеюсь, что он сделает выводы», — приводит слова Хорнера GP Blog.

Ранее в «Ред Булл» заявили, что гонщик был исключен из молодежной программы команды. Его место резервного пилота занял Лиам Лоусон.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/114587/horner-admits-we-will-continue-to-support-vips-with-red-bull.html
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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