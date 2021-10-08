Хэмилтон установил лучшее время в истории «Гран-при Турции» в первой практике, Мазепин занял последнее место

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Турции» — 1.24,178.

Круг британца стал самым быстрым за всю историю проведения гонок на трассе «Истанбул Парк» в рамках «Формулы-1». Прежний рекорд принадлежал Хуану Пабло Монтойе (1.24,770).

Второе место по итогам первой практики «Гран-при Турции» занял Макс Ферстаппен («Ред Булл», отставание — +0,425), третьим стал Шарль Леклер («Феррари», +0,476).

Россиянин Никита Мазепин («Хаас») занял последнее, 20-е место, уступив времени Хэмилтона 2,841 секунды. Партнер Мазепина по команде, Мик Шумахер стал 19-м (+2,458).

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября. Сегодня, 8 октября состоится вторая свободная практика, начало — в 15.00 (мск).