Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Мексики».

В квалификации он показал 19-й результат, но будет стартовать в гонке с 15-го места из-за штрафов остальных пилотов.

«Это была нормальная квалификация. Был доволен прогрессом в рамках этого уик-энда. Мы знали, что нам не хватает темпа по сравнению с другими. У меня были очень сложные первая, вторая и третья практики, так что я думаю, что мы довольно хорошо отыгрались. В квалификации мне было более-менее комфортно за рулем.

Я старался выжать максимум. На последнем круге широко вышел из финального поворота, что стоило мне некоторого времени, но в остальном круг был хорошим.

Уже бывал в подобных сложных ситуациях — если честно, раньше бывало хуже. Но сейчас для меня непростое время», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

Гонка состоится 7 ноября в 22:00 по московскому времени.