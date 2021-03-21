Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о своих планах после завершения карьеры.

«Сейчас я живу в городе мечты, в котором живут все другие гонщики — в Монако, но у меня есть дом в Англии. Жду, когда он будет достроен. У меня наконец будет место, которое я смогу назвать собственным домом. Это лучше, чем жить в отелях, ведь мы и так проводим в отелях большую часть времени. Надеюсь, этот дом станет чем-то особенным для меня. Он станет местом, где я смогу принимать родственников, а в будущем завести семью и жить там с ней», — цитирует Motorsportweek Хэмилтона.

Нынешний контракт 36-летнего британца с «Мерседес» действует до конца сезона-2021.