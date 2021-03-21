Алонсо рассказал, к чему должен стремиться «Альпин» в сезоне-2021

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о своих ожиданиях от сезона-2021 «Формулы-1».

«Одним из главных испытаний в этом году не только для меня, но и для всей команды будет провести 23 гонки. Мы должны держать это число в уме, сохранять энергию там, где это возможно в течение года. Уровень конкуренции очень высок, нужно действовать эффективно, чтобы не уставать больше необходимого. Нужно стараться достичь идеала каждую неделю и набирать очки», — приводит F1i.com слова Алонсо.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.