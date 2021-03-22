Хэмилтон рассказал о том, кем хочет запомниться в истории «Формулы-1»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящей первой гонке сезона-2021 и рассказал, кем бы хотел видеть себя в истории гонок «Формулы-1».

«Хочу быть человеком, который изменил все. Или голосом равноправия. Что-то в таком духе. Что касается этого сезона, то учитывая победу «Ред Булл» в последней гонке в прошлом году, можно предположить, что на первом этапе они будут наравне, если не впереди. По ходу сезона у нас будет отличная борьба», — заявил Хэмилтон Sky Sports.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира. Текущий контракт 36-летнего гонщика с «Мерседес» действует до конца сезона-2021.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.