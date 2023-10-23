Хэмилтон: «Дисквалификация разочаровывает, но это не отменяет прогресса, которого мы достигли в эти выходные»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о дисквалификации с «Гран-при США». Он отметил, что эта ситуация не испортила впечатления от этапа в Остине.

«Я приехал сюда с настроением бороться изо всех сил, чувствовал себя прекрасно и очень доволен своим выступлением. В целом, конечно, мы провели гонку не самым оптимальным образом. Но у нас был хороший темп, и я прекрасно себя чувствовал за рулем болида. Было тяжело бороться с соперниками, поскольку они были очень быстрыми, но мы можем быть довольны многим. Я чувствую себя оптимистично, поскольку мы движемся вперед, даже если размышлять над тем, что мы могли бы победить. Конечно, нас разочаровывает дисквалификация после гонки, но это не отменяет прогресса, которого мы достигли в эти выходные», — сказал Хэмилтон.

Хэмилтон и гонщик «Феррари» Шарль Леклер были дисквалифицированы после «Гран-при США», поскольку болиды пилотов не смогли пройти техническую проверку после финиша. В связи с этим семикратный чемпион мира потерял второе место по итогам гонки, а пилот «Феррари» — шестое.