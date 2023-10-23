Косаченко — о дисквалификации Хэмилтона и Леклера: «Специалисты абсолютно правильно оценили состояние автомобилей»

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в комментарии для «СЭ» высказалась о дисквалификации Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Шарля Леклера («Феррари») по итогам «Гран-при США».

Болиды Хэмилтона и Леклера не смогли пройти техническую проверку после финиша. В машинах не соответствовали регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В «Феррари» и «Мерседес» объяснили нарушение правил неровной трассой.

В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое. После этого решения Ландо Норрис («Макларен») поднялся на вторую позицию, третьим стал Карлос Сайнс («Феррари»).

«Их дисквалифицировали за нарушение технического регламента, поскольку днище было стерто больше, чем положено. Здесь нечего обсуждать. Это не потому, что они что-то не так сделали, не из-за какого-то маневра. Это четкое, взвешенное и математически оцениваемое нарушение. Поэтому я отношусь к этому именно так.

Если факт нарушения есть, то есть днище ниже, чем можно и допустимо, значит, это нарушение. Это не эмоциональная новость, поэтому я считаю, что специалисты Международной автомобильной федерации абсолютно правильно оценили состояние автомобилей», — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 октября в Мексике.