Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport
18:52
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назван лучшим гонщиком года по версии издания Autosport. В голосовании читателей он обошел остальных номинантов: пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, чемпиона IndyCar Скотта Диксона и чемпиона «Формулы E» Антониу Фелиша да Кошту.
Хэмилтон в сезоне-2020 стал чемпионом «Формулы-1» в седьмой раз, повторив рекорд Михаэля Шумахера. Награду Autosport он получил в рекордный восьмой раз.
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