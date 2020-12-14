Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назван лучшим гонщиком года по версии издания Autosport. В голосовании читателей он обошел остальных номинантов: пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, чемпиона IndyCar Скотта Диксона и чемпиона «Формулы E» Антониу Фелиша да Кошту.

Хэмилтон в сезоне-2020 стал чемпионом «Формулы-1» в седьмой раз, повторив рекорд Михаэля Шумахера. Награду Autosport он получил в рекордный восьмой раз.