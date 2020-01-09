Хэмилтон пообещал пожертвовать 500 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своем официальном Twitter сообщил, что готов пожертвовать 500 тысяч долларов пострадавшим в лесных пожарах в Австралии.

«Это разбивает мне сердце, когда я вижу ту пустоту, которую после себя оставляют австралийские лесные пожары причиняют боль людям и животным по всей стране. Я обещаю потратить 500 тысяч долларов для поддержки животных, волонтеров, дикой природы и пожарных служб. Если вы можете, но еще не сделали, то тоже можете отправить деньги туда».

Ранее сообщалось, что в результате пожаров, которые начались в Австралии осенью, сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов и погибло около миллиарда животных.