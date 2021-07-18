Хэмилтон получил 10-секундный штраф за столкновение с Ферстаппеном

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном, которое привело к вылету последнего с трассы.

Ферстаппен уже на первом круге был вынужден прекратить борьбу в гонке. Стюарды решили, что Хэмилтон был виноват в этом инциденте.

Гонка была возобновлена после паузы. Хэмилтон на данный момент идет вторым в гонке, лидирует Шарль Леклер из «Феррари».