Болид Ферстаппена серьезно пострадал после вылета с трассы

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен вылетел с трассы на первом круге гонки «Гран-при Великобритании» и разбил болид. Фото опубликовал официальный Twitter «Формулы-1».

Голландец попал в аварию после столкновения с пилотом «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном. Этот инцидент будет расследован.

После инцидента гонка была остановлена. В ближайшее время она будет возобновлена.