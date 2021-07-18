Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Болид Ферстаппена серьезно пострадал после вылета с трассы

17:44
Теги:

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен вылетел с трассы на первом круге гонки «Гран-при Великобритании» и разбил болид. Фото опубликовал официальный Twitter «Формулы-1».

Голландец попал в аварию после столкновения с пилотом «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном. Этот инцидент будет расследован.

После инцидента гонка была остановлена. В ближайшее время она будет возобновлена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Мацуев: «Мы видим другой «Спартак», который может забрать чемпионство у «Зенита»»
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Поклонники удивляются сходству сыновей Стоцкой и Киркорова
NASA: Изменение орбиты Луны грозит Земле масштабными наводнениями
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд