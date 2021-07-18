Болид Ферстаппена серьезно пострадал после вылета с трассы
17:44
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен вылетел с трассы на первом круге гонки «Гран-при Великобритании» и разбил болид. Фото опубликовал официальный Twitter «Формулы-1».
Голландец попал в аварию после столкновения с пилотом «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном. Этот инцидент будет расследован.
После инцидента гонка была остановлена. В ближайшее время она будет возобновлена.
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