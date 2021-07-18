Жуткая авария Ферстаппена после столкновения с Хэмилтоном. Видео

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен после столкновения с британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» вылетел с трассы на первом круге Гран-при Великобритании.

Инцидент произошел в девятом повороте на первом круге. Льюис попытался обогнать Макса по внутреннему радиусу, но задел машину соперника, после чего болид Ферстаппена развернуло и отбросило в стену.

Гонка была остановлена для уборки обломков болида с трассы и возобновлена спустя 40 минут.