Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии», Мазепин — 20-й
17:32
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии».
На второй позиции оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим стал напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место.
Вторая практика состоится 3 декабря в 20:00 по московскому времени.
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