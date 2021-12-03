Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии».

На второй позиции оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим стал напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место.

Full classification from FP1 in Jeddah ?



Very little to choose between our title contenders! #SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/msr5WnyQU9 — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

Вторая практика состоится 3 декабря в 20:00 по московскому времени.