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Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии», Мазепин — 20-й

17:32
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии».

На второй позиции оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим стал напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место.

Вторая практика состоится 3 декабря в 20:00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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