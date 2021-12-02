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Райкконен — о завершении карьеры: «Рад, что все скоро закончится»

2 декабря, 23:57
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о скором завершении карьеры в «Формуле-1».

«Не знаю, почему я должен испытывать эмоции от своего ухода из "Формулы-1". С нетерпением жду момента, когда завершу карьеру. Рад, что все скоро закончится. Так что в этом нет ничего печального или плохого. Думаю, что все хорошо.

На прошлой неделе я в последний раз приезжал на базу команды, поэтому взял с собой семью, побыл там какое-то время, увидел многих сотрудников и подписал для них много различных вещей, это было приятно.

Очевидно, что последние «Гран-при» — просто гонки, в которых мы постараемся сделать все, что в наших силах. Впереди нас ждет новая трасса, посмотрим, что получится. Но я буду делать то же, что и всегда. Надеюсь, покажу достойный результат и получу удовольствие от процесса», — приводит слова Райкконена Racefans.

Райкконен стал чемпионом «Формулы-1» в 2007 году. На данный момент у него на счету победа в 21 гонке.

До конца сезона-2021 осталось два этапа «Гран-при»: в Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/12/02/raikkonen-happy-f1-career-is-soon-over-ahead-of-final-races/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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