Райкконен — о завершении карьеры: «Рад, что все скоро закончится»
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о скором завершении карьеры в «Формуле-1».
«Не знаю, почему я должен испытывать эмоции от своего ухода из "Формулы-1". С нетерпением жду момента, когда завершу карьеру. Рад, что все скоро закончится. Так что в этом нет ничего печального или плохого. Думаю, что все хорошо.
На прошлой неделе я в последний раз приезжал на базу команды, поэтому взял с собой семью, побыл там какое-то время, увидел многих сотрудников и подписал для них много различных вещей, это было приятно.
Очевидно, что последние «Гран-при» — просто гонки, в которых мы постараемся сделать все, что в наших силах. Впереди нас ждет новая трасса, посмотрим, что получится. Но я буду делать то же, что и всегда. Надеюсь, покажу достойный результат и получу удовольствие от процесса», — приводит слова Райкконена Racefans.
Райкконен стал чемпионом «Формулы-1» в 2007 году. На данный момент у него на счету победа в 21 гонке.
До конца сезона-2021 осталось два этапа «Гран-при»: в Саудовской Аравии и Абу-Даби.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/12/02/raikkonen-happy-f1-career-is-soon-over-ahead-of-final-races/
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