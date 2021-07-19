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Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям после победы на «Гран-при Великобритании»

11:15
Льюис Хэмилтон. Фото news.sky.com
Льюис Хэмилтон. Фото news.sky.com
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после победы на «Гран-при Великобритании», сообщает Sky Sports.

В комментариях к посту «Мерседеса» в Instagram о победе британца появились эмодзи с обезьяной и другие оскорбления на расовой почве. Сообщается, что социальная сеть проведет расследование.

На первом круге «Гран-при Великобритании» Хэмилтон столкнулся с Максом Ферстаппеном, в результате которого пилот «Ред Булла» вылетел с трассы. За этот инцидент британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/news/12433/12358799/lewis-hamilton-receives-online-racist-abuse-after-british-gp-win

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