Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям после победы на «Гран-при Великобритании»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после победы на «Гран-при Великобритании», сообщает Sky Sports.

В комментариях к посту «Мерседеса» в Instagram о победе британца появились эмодзи с обезьяной и другие оскорбления на расовой почве. Сообщается, что социальная сеть проведет расследование.

На первом круге «Гран-при Великобритании» Хэмилтон столкнулся с Максом Ферстаппеном, в результате которого пилот «Ред Булла» вылетел с трассы. За этот инцидент британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.