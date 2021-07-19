ФИА, «Формула-1» и «Мерседес» выступили с заявлением после расистских оскорблений в адрес Хэмилтона

Международная автомобильная федерация, «Формула-1» и «Мерседес» выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали многочисленные оскорбления в адрес Льюиса Хэмилтона в социальных сетях.

В комментариях к посту «Мерседеса» в Instagram о победе британца появились эмодзи с обезьяной и другие оскорбления на расовой почве. Сообщается, что социальная сеть проведет расследование.

«Во время и по окончании «Гран-при Великобритании» Льюис Хэмилтон был подвергнут многочисленным расистским оскорблениям в социальных сетях из-за аварии в гонке. «Формула-1», ФИА и команда «Мерседес» осуждают подобное поведение. Этим людям нет места в нашем спорте, и мы призываем к тому, чтобы они несли ответственность за свои действия.

«Формула-1», ФИА, гонщики и все команды работают над тем, чтобы выстроить более разнообразный и инклюзивный спорт, и подобные неприемлемые примеры оскорблений в сети должны быть устранены", — говорится в заявлении.

На первом круге «Гран-при Великобритании» Хэмилтон столкнулся с Максом Ферстаппеном, в результате чего пилот «Ред Булла» вылетел с трассы. За этот инцидент британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.