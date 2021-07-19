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Ферстаппен рассказал о своем состоянии после столкновения с Хэмилтоном

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Макс Ферстаппен. Фото Reuters
Макс Ферстаппен. Фото Reuters
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал свое состояние после вылета с трассы после столкновения с Льюисом Хэмилтоном.

«Выпустили из больницы после всех проверок. Спасибо всем за приятные сообщения и наилучшие пожелания», — написал Ферстаппен в Twitter.

Ферстаппен столкнулся с Хэмилтоном на первом круге, после чего вылетел с трассы. Британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.

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Сергей Разин все материалы автора

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