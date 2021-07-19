Ферстаппен рассказал о своем состоянии после столкновения с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал свое состояние после вылета с трассы после столкновения с Льюисом Хэмилтоном.

«Выпустили из больницы после всех проверок. Спасибо всем за приятные сообщения и наилучшие пожелания», — написал Ферстаппен в Twitter.

Cleared from the hospital after all the checks were ok. Thank you to everyone for all the nice messages and best wishes ?? pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021

Ферстаппен столкнулся с Хэмилтоном на первом круге, после чего вылетел с трассы. Британцу дали 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.