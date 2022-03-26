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Сегодня, 21:20

Хэмилтон объяснил, почему не смог пройти во второй сегмент квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал непопадание во второй сегмент квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Проблема в балансе. С этими настройками машины я просто не мог ехать быстрее. В финальной тренировке было лучше, возможно, мы зашли слишком далеко, желая добиться большего. Дело именно в настройках», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport.

Хэмилтон не прошел во второй сегмент впервые с 2017 года.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12575396/saudi-arabian-gp-live-updates-from-saturday-qualifying-day-as-formula-1-season-continues-at-jeddah-street-track
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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