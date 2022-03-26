Хэмилтон объяснил, почему не смог пройти во второй сегмент квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал непопадание во второй сегмент квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Проблема в балансе. С этими настройками машины я просто не мог ехать быстрее. В финальной тренировке было лучше, возможно, мы зашли слишком далеко, желая добиться большего. Дело именно в настройках», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport.

Хэмилтон не прошел во второй сегмент впервые с 2017 года.