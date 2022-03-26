Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» прервана красными флагами из-за аварии Шумахера
Шумахер разбил машину во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»
Пилот «Хааса» Мик Шумахера попал в аварию во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Сессия была прервана красными флагами.
Он потерял контроль над машиной, не смог пройти поворот и врезался в стену. Болид частично разрушен.
В «Хааса» сообщили, что Шумахер находится в сознании, его достали из болида и отправили в медицинский центр.
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