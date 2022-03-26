Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» прервана красными флагами из-за аварии Шумахера

Пилот «Хааса» Мик Шумахера попал в аварию во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Сессия была прервана красными флагами.

Он потерял контроль над машиной, не смог пройти поворот и врезался в стену. Болид частично разрушен.

В «Хааса» сообщили, что Шумахер находится в сознании, его достали из болида и отправили в медицинский центр.