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Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» прервана красными флагами из-за аварии Шумахера

Шумахер разбил машину во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болид Мика Шумахера.
Фото F1 TV.

Пилот «Хааса» Мик Шумахера попал в аварию во втором сегменте квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Сессия была прервана красными флагами.

Он потерял контроль над машиной, не смог пройти поворот и врезался в стену. Болид частично разрушен.

В «Хааса» сообщили, что Шумахер находится в сознании, его достали из болида и отправили в медицинский центр.

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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