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24 февраля, 15:16

Умер бывший владелец команды «Формулы-1» Уилсон Фиттипальди

Виктория Кравченко
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Бывший владелец «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди умер на 81-м году жизни, сообщает Autosport. 25 декабря мужчина перенес остановку сердца после того, как во время семейного ужина подавился куском мяса.

По данным источника, он не смог вовремя очистить дыхательные пути, из-за чего у него остановилось сердце. В итоге бразилец так и не смог восстановиться.
Фиттипальди провел в «Формуле-1» три сезона (1972, 1973, 1975) в командах Brabham и Copersucar. Он принял участие в 38 «Гран-при», набрав три очка.

С 1975 по 1982 год Фиттипальди был управляющим командой «Формулы-1» Fittipaldi Automotive.

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