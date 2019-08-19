Хэмилтон надеется на острую борьбу во второй половине сезона

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон — о второй половине сезона. Он выразил надежду на то, что борьба за чемпионство будет острой.

-«Ред Булл» заметно прибавила в этом году благодаря двигателям Honda, и я рад это видеть, — цитирует Хэмилтона Autosport. — Макса Ферстаппена уже сложно назвать новичком — он молод, но обладает немалым опытом. Этот тандем со временем будет становиться только сильнее. Шарль Леклер проводит только второй сезон, но уже успел многим запомниться яркими выступлениями, и за его карьерой однозначно стоит следить. Не знаю, сможет ли «Феррари» прибавить — в этом году они переживают взлеты и падения, тогда как в прошлом году они были с нами на равных. Надеюсь, во второй половине сезона борьба будет острее.

Хэмилтон лидирует в чемпионате, имея в активе 250 очков. Вторым идет Валттери Боттас — 188 очков.