Хельмут Марко заявил, что сезон-2020 в «Формуле-1» может стартовать с двух гонок в Австрии

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что сезон-2020 в «Формуле-1» может начаться с двух гонок в Австрии в начале июля.

— Кажется, мы теперь сможем провести две гонки в Австрии, — приводит F1-Insider слова Марко. — В Liberty Media настаивают, что число присутствующих должно быть как можно меньшим. То есть, только телевидение и никаких других представителей прессы. Тем не менее, гонка может состояться. Надо будет соблюдать условия социального дистанцирования и носить защитные маски. Тем не менее, у нас есть повод для оптимизма. Гонки могут пройти 5 и 12 июля.

Сезон-2020 в «Формуле-1» еще не стартовал из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers 19 апреля, в мире зарегистрировано 2 340 519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 160 896 летальных исходов, выздоровели 600 703 человека.