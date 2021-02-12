Алонсо рассказал о своем состоянии после ДТП

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал о своем состоянии после дорожно-транспортного происшествия. По словам 39-летнего испанца, с ним все в порядке.

«Спасибо за пожелания, я в порядке и жду начала сезона-2021. Поехали», — написал Алонсо в Twitter.

В четверг, 11 февраля, Алонсо попал в ДТП во время езды на велосипеде. Его сбила машина неподалеку от его дома в Лугано. По информации его команды «Альпин», у гонщика была сломана верхняя челюсть, и он перенес операцию.