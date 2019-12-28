Хельмут Марко считает, что Хэмилтон сильнее Ферстаппена

Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот коллектива Макс Ферстаппен уступает действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

— Возможно, Ферстаппен уже быстрее Хэмилтона. Но в целом Хэмилтон сильнее. Он быстрый и, конечно, очень опытный гонщик, и доказывает это раз за разом. На тренировках он иногда отстает, но в квалификации все собирает воедино и выдает отличный круг, — цитирует Марко Autosport. — Пилотаж Хэмилтона впечатляет. В этом году в Монако он ехал медленно на участках, на которых невозможно обгонять, и за счет этого сберег шины. Или вспомните его лучший круг на «Гран-при Абу-Даби». За счет опыта у Льюиса огромное преимущество над Максом. Но в следующем году мы хотим осложнить ему жизнь.

В прошлом сезоне Макс Ферстаппен занял третье место, набрав 278 очков. Хэмилтон стал чемпионом с 413-ю очками.