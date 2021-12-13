Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о протестах «Мерседеса».

«То, что официальное признание результатов оттягиваются подобным образом просто недостойно финала чемпионата. Подача таких протестов больше говорит о тех, кто их подает. Эти люди просто не умеют достойно проигрывать.

Мы смогли прервать их доминирование с молодым гонщиком и молодой, мотивированной командой. Но после гонки они решают подать протест, прекрасно понимая, что его отклонят и это ни к чему не приведет. Такое поведение отвратительно. Считаю, что так себя ведут только неудачники. Что касается их возможной апелляции — нам плевать. Морально мы уже выиграли — чем бы все ни закончилось", — приводит слова Марко Planet F1.

После гонки «Гран-при Абу-Даби», которую выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булла», «Мерседес» подал сразу два протеста. Первый протест касался обгона Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности.

Оба протеста были отклонены стюардами. После этого «Мерседес» заявил о намерении подать апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA).