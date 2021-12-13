Алонсо назвал везением победу Ферстаппена на «Гран-при Абу-Даби»
22:20
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о победе Макса Ферстаппена в чемпионате «Формулы-1».
«Без машины безопасности Хэмилтон стал бы чемпионом. С машиной чемпионом оказался Макс. Нужно признать, что это чистое везение. Ему постоянно не везло до этого, если смотреть на все этапы «Гран-при». Может, в этом есть определенная справедливость», — приводит слова Алонсо Ziggo Sport.
Ферстаппен на последнем круге обогнал пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и выиграл «Гран-при Абу-Даби». Таким образом Макс впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2021.
Дополнительная информация:
https://www.ziggosport.nl/video/1005819-alonso-na-de-gp-van-abu-dhabi/
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