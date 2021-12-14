Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался об апелляции со стороны «Мерседеса» после «Гран-при Абу-Даби».

«Хэмилтон говорил про манипуляцию ФИА? Хотелось бы мне знать, кто ими манипулировал и кто настолько умен для этого, — приводит слова Экклстоуна GrandPX. — Произошедшее просто стечение обстоятельств, и оно завершило невероятный чемпионат мира, за которым все были счастливы наблюдать. А апелляция — худшее, что может сделать «Мерседес». Это удел неудачников. Они производят лучшие автомобили в мире, но их репутация будет сильно испорчена, если они продолжат этот протест».

Чемпионом «Формулы-1» сезона-2021 стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке на «Гран-при Абу-Даби» он победил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

После гонки «Мерседес» подал сразу два протеста. Первый протест касался обгона Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Оба были отклонены стюардами. После этого «Мерседес» заявил о намерении подать апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA).

Итоги сезона-2021 будут подведены 16 декабря. В этот день пройдет церемония, на которой ФИА официально наградит чемпиона мира.