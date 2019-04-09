Хельмут Марко: "Квят повзрослел и стал лидером команды"

Спортивный консультант "Ред Булла" Хельмут Марко сказал, что высоко оценивает работу пилота "Торо Россо" Даниила Квята в нынешнем сезоне.

- Он просто летит по трассе, – цитирует Марко Autosport. – Его пилотаж на третьем секторе в Бахрейне был особенно впечатляющим. Конечно, с таким стилем пилотирования невозможно долго поддерживать шины в рабочем состоянии. Но если говорить об агрессивности и скорости Албона, то мы приятно удивлены. Квят повзрослел, стал сильнее психологически и теперь являетсян астоящим лидером команды. – Я считаю, что в этом году у "Торо Россо" очень хороший состав пилотов.

В предыдущей гонке в Бахрейне Квят занял девятое место.

Все о "Формуле-1" - здесь.