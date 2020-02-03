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Хельмут Марко исключил возвращение Феттеля в «Ред Булл»

16:07
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Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что исключает возможность возвращения Себастьяна Феттеля в команду. Феттель выиграл все 4 титула чемпиона мира в классе «Формула-1» именно в «Ред Булле», с 2015 года немец выступает за «Феррари».

— Учитывая продление Макса Ферстаппена, я не могу представить, что за нас будут выступать и голландец, и Феттель, — цитирует Motorsport.com Марко. — В то же время, Себастьян еще может вернуться на топ-уровень. Когда Феттелю комфортно, а машина подходит его стилю езды, то он полностью на уровне. Но он очень прямолинейный спортсмен, который мало что знает о политике и не хочет вести такую борьбу. У его партнера по «Феррари», Шарля Леклера, есть преимущество в лице менеджера Николя Тодта, который в подобном хорош, но Феттель может ответить на трассе.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/marko-isklyuchil-vozvrashchenie-fettelya-v-red-bull-iz-za-ferstappena/4679842/

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