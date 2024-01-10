Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:25

«Хаас» объявил об отставке Гюнтера Штайнера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гюнтер Штайнер.
Фото Global Look Press

Гюнтер Штайнер покинул пост главы «Хаас», сообщается на официальном сайте американской команды.

58-летний итальянский менеджер работал в «Хаас» на протяжении десяти лет. Отмечается, что новым руководителем станет Аяо Комацу, который был одним из главных помощников Штайнера. Японский специалист будет отвечать за общую стратегию и производительность автомобилей на трассе.

«Двигаясь вперед, нам, как организации, стало ясно, что необходимо улучшить результаты на трассе. Назначая Аяо Комацу руководителем команды, мы, можно сказать, сделали инженерное дело основой нашего управления», — сказано в заявлении «Хаас».

Ранее Motorsport Italy сообщил, что Симоне Реста ушел с должности технического директора «Хаас».

«Хаас» завершил чемпионат «Формулы-1» сезона-2023 на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

Формула-1
Хаас
0
Читайте также
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баттон назвал слабое место пилота «Макларен» Норриса

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости