«Хаас» объявил об отставке Гюнтера Штайнера

Гюнтер Штайнер покинул пост главы «Хаас», сообщается на официальном сайте американской команды.

58-летний итальянский менеджер работал в «Хаас» на протяжении десяти лет. Отмечается, что новым руководителем станет Аяо Комацу, который был одним из главных помощников Штайнера. Японский специалист будет отвечать за общую стратегию и производительность автомобилей на трассе.

«Двигаясь вперед, нам, как организации, стало ясно, что необходимо улучшить результаты на трассе. Назначая Аяо Комацу руководителем команды, мы, можно сказать, сделали инженерное дело основой нашего управления», — сказано в заявлении «Хаас».

Ранее Motorsport Italy сообщил, что Симоне Реста ушел с должности технического директора «Хаас».

«Хаас» завершил чемпионат «Формулы-1» сезона-2023 на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.