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Сегодня, 11:55

«Хаас» объявил о продлении контрактов с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Виктория Кравченко
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Команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о продлении контрактов с немцем Нико Хюлькенбергом и датчанином Кевином Магнуссеном. Новые соглашения обоих спортсменов рассчитаны на год.

Хюлькенберг выступает за «Хаас» с сезона-2023. Он заменил в команде Мика Шумахера. Магнуссен в команде с 2022 года, когда он в последний момент занял место россиянина Никиты Мазепина, с которым команда разорвала контракт из-за событий на Украине.

В сезоне-2023 Хюлькенберг набрал девять очков, у Магнуссена — 2 очка.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
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