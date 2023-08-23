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Сегодня, 23:00

Риккардо: «Я много тренировался в последние недели и полностью готов ко второй половине сезона»

Алина Савинова
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о своей физической форме в преддверии второй половины сезона «Формулы-1».

«Я очень рад вернуться в Зандворт, особенно с учетом того, что начинается вторая половина сезона. До летнего перерыва в чемпионате я успел провести всего две гонки. Я рад был возможности отдохнуть, но в то же время в последние недели я много тренировался и улучшил свою физическую форму, так что я полностью готов ко второй части сезона», — приводит Racingnews365 слова Риккардо.

С начала сезона-2023 Риккардо исполнял обязанности резервного пилота «Ред Булл». В июле он занял место Ника Де Вриса в «Альфа Таури», который был уволен из команды.

Сезон «Формулы-1» возобновится в конце августа — С 25 по 27 августа на автодроме «Зандворт» состоится «Гран-при Нидерландов».

Источник: https://racingnews365.nl/ricciardo-kijkt-uit-naar-oranjefeest-in-zandvoort-helemaal-klaar-voor-tweede-helft
Формула-1
Даниэль Риккардо
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