Риккардо: «Я много тренировался в последние недели и полностью готов ко второй половине сезона»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал о своей физической форме в преддверии второй половины сезона «Формулы-1».

«Я очень рад вернуться в Зандворт, особенно с учетом того, что начинается вторая половина сезона. До летнего перерыва в чемпионате я успел провести всего две гонки. Я рад был возможности отдохнуть, но в то же время в последние недели я много тренировался и улучшил свою физическую форму, так что я полностью готов ко второй части сезона», — приводит Racingnews365 слова Риккардо.

С начала сезона-2023 Риккардо исполнял обязанности резервного пилота «Ред Булл». В июле он занял место Ника Де Вриса в «Альфа Таури», который был уволен из команды.

Сезон «Формулы-1» возобновится в конце августа — С 25 по 27 августа на автодроме «Зандворт» состоится «Гран-при Нидерландов».