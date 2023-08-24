Марко: «Причина превосходства «Ред Булл» — скорость Ферстаппена, а не машины»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что команда доминирует в «Формуле-1» из-за пилота Макса Ферстаппена, а не болида.

«Конечно, у нас очень хорошая машина, мы улучшили ее в сравнении с прошлым сезоном. Наши соперники из «Феррари» и «Мерседеса» на удивление разочаровали. Наш болид с отрывом наиболее разноплановый и быстрый. Но преимущество, иногда достигающее половины минуты на финише, обеспечивает Ферстаппен. Макс — ключевой фактор. Причина превосходства «Ред Булл» — скорость Ферстаппена, а не машины», — приводит слова Марко Grandpx.news.

Также советник команды отметил, что напарник двукратного чемпиона «Ф-1» Серхио Перес входит в топ-5 пилотов по скорости.

«Можно сравнить его с Серхио Пересом, который, безусловно, входит с пятерку самых быстрых гонщиков. В среднем в квалификациях Ферстаппен быстрее на полсекунды, иногда больше. В гонках ситуация такая же», — сказал Марко.

В текущем сезоне 25-летний голландский автогонщик лидирует в личном зачете пилотов, набрав 314 очков.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 25 по 27 августа.