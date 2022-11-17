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Сегодня, 04:12

Боттас признался, что этот сезон в «Формуле-1» превзошел его ожидания

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас перед «Гран-при Абу-Даби» подвел итоги сезона 2022 года в «Формуле-1».

«Сезон завершается в Абу-Даби. Это был напряженный год, поэтому я рад скорому заслуженному отпуску в компании семьи и друзей. Мой первый год в команде получился действительно хорошим — в самом начале были высокие результаты, но вторая половина сезона получилась более сложной, но, в целом, сезон превзошел ожидания. Я рад, что начал этот путь вместе с командой, и я уверен в нашем будущем.

Очки, заработанные в предыдущих гонках, дают нам преимущество над ближайшими соперниками, но работу нужно довести до конца. В Бразилии мы были быстры, поэтому с уверенностью отправляемся в Абу-Даби», — приводит F1 News слова Боттаса.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-164334.html
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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