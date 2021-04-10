«Хаас» отложил продажу новой атрибутики c триколором

Команда «Хаас» отложила начало продаж официальной атрибутики 2021 года, сообщается на официальном сайте.

Новая атрибутика в цветах российского флага появится в наличии в августе 2021 года. О причинах переноса начала продаж не сообщается. При этом в продаже имеются только товары старого образца — 2018, 2019 и 2020 годов.

?В сезоне-2021 «Хаас» сменил цвета после заключения сделки с «Уралкалием» — вместо черно-серого команда выступает в бело-сине-красной расцветке. За «Хаас» с этого сезона выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.