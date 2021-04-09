«Феррари» подарила Леклеру машину, на которой тот одержал первые победы в «Формуле-1»
21:08
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получил посылку из Маранелло — команда отправила ему SF90 2019 года, за рулем которой монегаск одержал две свои первые победы в «Формуле-1» в Спа и в Монце.
Леклер опубликовал фотографию машины на трейлере, накрытую защитным покрывалом, а спустя несколько часов — уже без.
Подарок для Шарля Леклера от «Феррари». Фото Instagram
Позднее эти же снимки разместила и пресс-служба «Ферарри» с коротким комментарием: «Шарль, надеемся, что тебе понравилось».
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