«Феррари» подарила Леклеру машину, на которой тот одержал первые победы в «Формуле-1»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получил посылку из Маранелло — команда отправила ему SF90 2019 года, за рулем которой монегаск одержал две свои первые победы в «Формуле-1» в Спа и в Монце.

Леклер опубликовал фотографию машины на трейлере, накрытую защитным покрывалом, а спустя несколько часов — уже без.

Подарок для Шарля Леклера от «Феррари». Фото Instagram

Позднее эти же снимки разместила и пресс-служба «Ферарри» с коротким комментарием: «Шарль, надеемся, что тебе понравилось».